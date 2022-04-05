Ставлення українців до НАТО продовжує змінюватися: нове опитування

Показники підтримки наближаються до довоєнних.

Північноатлантичний Альянс не поспішає надсилати Україні запрошення на вступ, про що говорив Володимир Зеленський. На фоні цього все менше українців підтримують ідею зі вступом до НАТО.

Про це свідчать результати опитування, які у вівторок, 5 квітня, опублікувала Соціологічна група "Рейтинг".

Зазначається, що опитування проводили 30-31 березня і зафіксували, що рівень підтримки вступу України до НАТО продовжує падати — якщо у перші дні війни підтримка входження України до НАТО зросла з 62% до 76%, то станом на кінець березня цей показник становить всього 68%, тобто наближається до довоєнних часів.

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"Продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО. Нагадаємо, що в перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, в перший тиждень підтримка зменшилась до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників", — йдеться у повідомленні "Рейтингу".

Варто зазначити, що не втішає українців й остання заява генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Жодна з країн НАТО не підтримає відправку сил Альянсу до України", — заявив він у вівторок, 5 квітня.

При цьому соціологи зафіксували абсолютний рекорд зростання підтримки вступу України до Європейського Союзу. Так, у перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%, далі ріст продовжився і станом на кінець березня становить 91%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія не залишила планів окупації України і після перегрупування зосередить удар на сході та півдні.