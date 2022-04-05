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Генсек НАТО заявив про критичну фазу війни: що буде далі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Єнс Столтенберг запевнив Україну в підтримці НАТО Новина оновлена 05 квітня 2022, 17:06
Єнс Столтенберг запевнив Україну в підтримці НАТО

Російські війська планують завдати удару на південь і схід, вважають у НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія не залишила планів окупації України і після перегрупування зосередить удар на сході та півдні.

Про це пише ВВС.

"Найближчими тижнями ми очікуємо на спроби російських військ просунутися у східних і південних частинах України з метою завоювати весь Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму. Так що війна увійшла в критичну фазу", — сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що трагедія Бучі навряд чи виявиться поодиноким фактом воєнних злочинів.

"Коли і якщо вони відступлять, а українські війська повернуть територію, я боюся, вони знайдуть там масові поховання, нові свідчення звірств та військових злочинів", — сказав генсек НАТО.

Столтенберг також підтвердив обіцянку НАТО продовжити підтримку України.

Нагадаємо, що після того, як російські окупанти залишили Київську область, у Бучі на деяких вулицях міста було виявлено сотні вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули прямо посеред дороги.

Зазначимо, що росія цинічно продовжує заперечувати причетність своїх військових до трагедії у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київщини. За словами заступника голови російського радбезу Дмитра Медведєва, вся ця історія є "фейковою" і дозрілою в "уяві української пропаганди".

При цьому іноземні журналісти вже змогли викрити рф на брехні, адже супутникові знімки з передмістя Києва доводять: мирних українців убивали саме окупанти, які зайшли на цю територію на початку березня.

Теги:
#НАТО #Росія #Війна #Йенс Столтенберг
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