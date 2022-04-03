Укр

В Британии ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Буча Новость обновлена 03 апреля 2022, 07:03
Буча

Британия поможет собрать доказательства военных преступлений россии.

В Великобритании отреагировали на действия российских солдат в украинских городах.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче.

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Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте

Трасс подчеркнула, что сообщения о нападениях российских оккупантов на гражданских жителей вызывают отвращение. Великобритания сотрудничает с партнерами, чтобы собрать информацию о военных преступлениях для Международного уголовного суда. Виновные будут привлечены к ответственности.

Отметим, 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск.

В Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги.

Кроме того, согласно заявлениям мера Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.

Теги:
#Великобритания #Киевская область #Буча
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