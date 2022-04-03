В Британии ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче
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Британия поможет собрать доказательства военных преступлений россии.
В Великобритании отреагировали на действия российских солдат в украинских городах.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче.
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Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте
Трасс подчеркнула, что сообщения о нападениях российских оккупантов на гражданских жителей вызывают отвращение. Великобритания сотрудничает с партнерами, чтобы собрать информацию о военных преступлениях для Международного уголовного суда. Виновные будут привлечены к ответственности.
Отметим, 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск.
В Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги.
Кроме того, согласно заявлениям мера Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.
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