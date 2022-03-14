Украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов рассказал, как выезжал из оккупированной россиянами Бучи

Ну, немного расскажу теперь про ситуацию на временно оккупированной территории и дорогу с нее. Без фото, увы. Жить в современном доме без света плохо, но терпимо. Без газа холодно, но терпимо. Без воды плохо. Я запасы сделал сока и сладкой воды – ее пил и ей же, простите, смывал. К обстрелам арты привыкаешь быстро – и бегать в подвал я отказался. Прилетит, так прилетит. Как и оставшиеся немногочисленные соседи. Опаснее ночью курить у окна – с этим пришлось завязать.

Почему так долго сидел? Очень уж роскошен вид из верхних окон и из подъезда, кто понимает. Не мог оторваться, пока не пропала связь. Ну а потом села батарея в машине, потом в телефонах, и сидеть уже не имело смысла. Потом наш комплекс захватили и уйти было невозможно. Смотрел, слушал. Оказалось, не зря. Все, переходим к дороге.

Это … сюр. Сгоревшая военная техника вообще не впечатляет – ее на соседней улице наши дронами разгромили без счета. Но… по пути в городе и дальше масса разбитых, расстрелянных гражданских машин. Белые тряпки, надписи "Дети" — не спасли многих. Убитые явно гражданские вдоль дороги. Хоронить некому. У последних, уезжающих уже с оккупированной территории было, наверное, больше шансов, чем у тех, кто рванул во время перестрелок в самых непредсказуемых местах. Город безлюден и мрачен. Сгоревшие дома.

Буча к 2021 году реально больше походила на небольшой городок в Польше. Красивая Восточная Европа. Сейчас жесть. Из города долго не могли выехать – обваленные на дорогу деревья, столбы, транспорт сгоревший. Петляли долго, пока пробрались к выезду. Блокпосты орков – документы не интересны, ищут телефоны и технику, чтобы смотреть переписку. Я свои скинул раньше, понятно. И сегодня восстанавливал карточку и номер уже в Киеве. Хотя, с тремя котами и двумя собаками мою машину досматривали быстро и без энтузиазма. Запах тот еще. Ну, руки на виду, окна открыты – нормально.

Есть участки в городе, куда гражданские машины не пускают вообще, чтобы лишнего не увидели. Большое спасибо их глупости, мы не увидели, но запомнили где. Ехали долго, медленно с аварийками. Не потому что перегружены легковушки людьми до предела (попробуй решить, кого из соседей бросить? Или котов?) – просто скорость выше 40 может закончиться стрельбой. И вот первый блок пост с украинским флагом. Женщины ревут, у меня трясутся руки, но предупреждаю – не болтайте, могут быть провокаторы в нашей форме. Но наши оказались.

Другие лица, другое общение, другое все. Шмонать нашим не интересно – проверяли только документы. Хотя быстро ехать дальше какое-то время не советовали. Зато былые тряпки и надписи "Дети" с машин сказали можно смело убирать. Дорога под контролем, по гражданским машинам ВСУ стрелять привычки не имеет. Дальше были еще не самые простые километры, но пассажиры просто ожили. А потом Киев и заправка. Работающая! Чтобы вы понимали, полбака перед выездом было только у меня и мы рассматривали вариант тянуть одну или две легковушки на прицепе за моим сараем. Не потому что жалко бросать машины, просто уже нереально было запихать еще людей в салон, ну а в багажнике коты и необходимый минимум вещей. Бог и ЗСУ хранили нас, доехали все живы, долго обнимались на заправке. Поодиночке бы не выбрались, не хватило бы физических и моральных сил. У меня точно…