В россии открыто заявляют о планах по геноциду украинцев: Зеленский обратился к парламенту Румынии

Глава Украины рассказал, почему россия даже не пытается скрыть планы по истреблению украинцев

Руководство россии даже не скрывает того, что намерено устроить геноцид в Украине, а произошедшее в Буче могло повториться на всей территории нашей страны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Румынии.

В частности он рассказал, что побывал в Буче и своими глазами увидел, что произошло в городе во время пребывания там российских солдат, после чего обратил внимание румынских парламентариев на то, что в российских государственных СМИ уже начали появляться статьи, в которых пропагандисты пытались обосновать геноцид украинцев.

"Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель наибольшего числа наших людей в войне только приветствуется", — указал Зеленский.

Он подчеркнул, что россия даже не пытается скрыть доказательства своих преступлений и говорит об этом открыто.

По его словам, причин у этого две — неадекватность российского руководства, а также его убежденность в том, что Европа никак не помешает россии воплотить свои планы в реальность.

При этом президент напомнил, что Румыния уже испытывала подобное, когда у власти находился режим Николае Чаушеску, который удерживался только на репрессиях, запугивании и обмане.

Зеленский также отметил, что европейских санкций недостаточно, а для того, чтобы остановить россию, необходимо полностью лишить ее ресурсов и закрыть порты для их судов.

"Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив. Можно спорить, каким должен быть формат: полное эмбарго на поставку или программа типа "нефть в обмен на продовольствие", – но это необходимо", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 2 апреля 2022 года мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи были буквально "усеяны телами".

В Западной прессе Буча тема номер один — иностранные СМИ на обложках поместили страшные кадры военных преступлений россиян.