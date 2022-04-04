У росії відкрито заявляють про плани щодо геноциду українців: Зеленський звернувся до парламенту Румунії

Глава України розповів, чому росія навіть не намагається приховати плани щодо винищення українців

Керівництво росії навіть не приховує того, що має намір влаштувати геноцид в Україні, а те, що сталося в Бучі, могло повторитися на всій території нашої країни.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Румунії.

Зокрема він розповів, що побував у Бучі та на власні очі побачив, що сталося у місті під час перебування там російських солдатів, після чого звернув увагу румунських парламентаріїв на те, що у російських державних ЗМІ вже почали з’являтися статті, в яких пропагандисти намагалися обґрунтувати геноцид. українців.

"Сказано, що треба провести "деукраїнізацію" та "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави потрібно стерти. Фактично сказано, що загибель найбільшої кількості наших людей у війні лише вітається", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що росія навіть не намагається приховати докази своїх злочинів та говорить про це відкрито.

За його словами, причини цього дві — неадекватність російського керівництва, а також його переконаність у тому, що Європа ніяк не завадить росії втілити свої плани в реальність.

При цьому президент нагадав, що Румунія вже відчувала подібне, коли при владі був режим Ніколає Чаушеску, який утримувався лише на репресіях, залякуванні та обмані.

Зеленський також зазначив, що європейських санкцій недостатньо, а для того, щоб зупинити росію, необхідно повністю позбавити її ресурсів та закрити порти для їхніх суден.

"Обмеження потоку грошей за російські енергоносії не має альтернатив. Можна сперечатися, яким має бути формат: повне ембарго на постачання або програма на кшталт "нафта в обмін на продовольство", — але це необхідно", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня 2022 року мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що після звільнення міста від російських окупантів у братських могилах поховали 280 людей. За його словами, вулиці Бучі були буквально "усіяні тілами".

У Західній пресі Буча тема номер один – іноземні ЗМІ на обкладинках розмістили страшні кадри військових злочинів росіян.