Укр

Астролог сказала, когда в Украине закончится война

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Война в Украине закончится в августе-сентябре, считает астролог Новость обновлена 06 апреля 2022, 08:55
Война в Украине закончится в августе-сентябре, считает астролог

Астролог считает, что май для Украины будет очень опасным временем

Астролог Арина Артуровна считает, что Украина одержит победу в войне с россией, однако боевые действия могут затянуться до августа или даже сентября. Только в конце лета-начале осени начнется полноценный вывод российской армии с территории Украины.

Об этом астролог заявила в своем недавнем видео.

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Арина Артуровна считает, что май будет очень опасным временем – в Украине будут идти ожесточенные бои, в тяжелом положении окажутся сразу несколько украинских городов.

При этом астролог отмечает, что перелом в пользу Украины в боевых действиях произойдет лишь в августе. Она также высоко оценила шансы Украины вступить в ЕС или даже НАТО. При этом Арина Артуровна уверена, что самым важным для Украины станет 2025 год.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Также свой прогноз составил и астролог Влад Росс. Он назвал дату возможной смерти путина и предупредил о возможной провокации рф в отношении Украины.

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#Гороскоп #Война #Астролог
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