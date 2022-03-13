Путина могут убить уже в марте, а война закончится не так быстро, - астролог Влад Росс сделал прогноз

По словам Росса, россия проиграет Украине в войне

В ближайшие семь дней война в Украине, которую 24 февраля развязала россия, не утихнет, но в конце марта есть вероятность смертельного покушения на кровавого диктатора владимира путина. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный астролог Влад Росс.

Так, по словам Росса, впереди ожидается самая горячая неделя. Возможны обстрелы Киева, Днепра и Одессы. Кроме того, астролог уверен, что об угрозе Третьей мировой войны может говорить ракетный обстрел консульства США в Ираке со стороны Ирана.

"Еще и Китай может ввязаться. Поэтому все разгорается. Война приобретает несколько затяжной характер", — отмечает астролог.

Когда закончится война в Украине — прогноз астролога

Все может поменяться, рассказывает Росс, в конце марта – начале апреля. Астролог говорит, что после 28 марта путин может принять решение о неспособности его армии завоевать Украину. После чего есть вероятность уже приемлемых переговоров с Украиной, в ходе которых можно будет вести речь об окончании горячей стадии.

"Начнется более холодное противостояние. И дальше путин может переключить свой взор на американцев, а также их союзников по НАТО", — добавил Росс.

При этом астролог не отрицает вероятность начала ядерной войны. Поскольку Марс во второй половине мая – начале июня входит в огнеопасный Овен.

Росс добавляет, что положение звезд говорит о том, что спад военной активности произойдет в ретроградности Марса. Так, планета замедлит свое движение в октябре, а в ноябре — наступит ретроградная фаза.

По прогнозу Росса, Украина одержит в войне победу, есть вероятность возвращения аннексированной территории Крымского полуострова.

Когда умрет путин – мнение астролога

Росс уверен, что только человек с шизофренией и на четвертой стадии рака, которому нечего терять, мог пойти с войной против Украины.

Астролог цитирует французского алхимика Нострадамуса, знаменитого своими пророчествами.

"Центурия 10 катрен 72 говорит, что "царь ужаса и террора спустится с небес в 7 месяце 1999 года". То есть в августе, когда пришел к власти путин. 9 августа — именно в это время при солнечном ужасающем затмении он был назначен в преемники Ельциным", — рассказал Росс.

По словам астролога, и у Нострадамуса, и у Ванги были пророчества, которые могут указывать на начало ядерной войны. Росс заявил, что именно в этом году путин может совершить тактический ядерный удар и применить атомное оружие.

"Нострадамус писал, что путин будет счастливо править от Марса до Марса – от марта до марта (Первым лицом государства путин стал 31 декабря 1999 года, как исполняющий обязанности президента после отставки Бориса Ельцина. 26 марта 2000 года - избран президентом россии, вступил в должность 7 мая. — Ред). Есть большая вероятность того, что он может быть устранен в марте-месяце. Я очень хочу быть солидарен с Нострадамусом и предположить, что в марте этого года путина ликвидируют", — сказал Росс.

Астролог добавил, что гороскоп путина указывает на разрушения, которые происходят всюду, где оказывается этот человек.

"После путина россии не будет. Будут независимые государства, к примеру, Татарстан, Дагестан, Ичкерия, Сахалин, Уральская республика…", — отметил Росс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог Арина Артуровна не отрицает вероятность вступления Украины в НАТО и ЕС в ближайшем будущем.