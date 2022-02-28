Астролог озвучила прогноз касательно войны в Украине и предупредила о пиковом моменте

По словам астролога, ожидается пиковый период со 2 по 4 марта

Полномасштабное нападение России на Украину и начало большой войны обсуждают и в астрологических кругах. О каком ходе событий в дальнейшем может говорить расположение планет – в комментарии "Телеграфу" рассказала астролог Арина Артуровна.

По ее словам, со 2 по 4 марта будут определенные соединения — пиковые точки. Если ситуация будет складываться согласно позитивному сценарию, то возможны конкретные решения и договоренности.

"Новолуние в Рыбах, которое также выпадает на 2 марта, говорит о том, что в течении месяца будет поступать много реальной помощи, поддержки, благотворительности, Украина получит финансирование со стороны других держав", — отмечает астролог.

Также она добавляет, что Рыбы — это и про сострадание, милосердие, которое проявит мир.

Стоит добавить, что новолуние будет происходить с Юпитером. Астролог говорит, что это даст Украине шанс быть одним из лидеров, возможность вступить в НАТО и ЕС, распространять свое влияние, речь может идти об экспансии Украины на весь мир.

"Это будет возрождения из пепла, новая страница", — подытожила астролог.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что сильная Украина рождается именно сейчас — из пламени войны. Он уверен, что наша страна победит и будет сражаться изо всех сил.