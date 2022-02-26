Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о поддержке Украины и сопротивлении врагам.

"Держись там. То сопротивление, которое вы демонстрируете, видит весь мир, и вы вдохновляете нас, чтобы двигаться вперед на всех фронтах".

Только что получил такое сообщение от коллеги, министра одной из важных стран ЕС. Еще на прошлой неделе эта страна была скептической, очень ценила отношения с Россией, а теперь помогает нам во всем. После этого сообщения он проинформировал меня о новой конкретной помощи, которую его страна оказывает нам.

Украина вдохновляет. Украина заставляет отказываться от старой политики и делать новую. Все, что годами говорила Украина о России, оказалось правдой. Украина сильна и не сломалась, хотя в первый день агрессии многие, и я уже могу об этом сказать, давал нам всего несколько часов на существование.

Именно такая сильная Украина рождается именно сейчас из пламени войны. Стоим. Будет тяжело. Иногда невыразимо тяжело. Но мы будем сражаться. Путин нас не сломает. Мы победим.