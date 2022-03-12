Как остановить путина и за что он мстит Украине: предсказание Бориса Немцова

Слова Немцова многие считают пророческими

Российский политический деятель Борис Немцов, которого убили в 2015, еще до своей смерти много критиковал кровавого диктатора владимира путина и много говорил о его планах. Отметим, что многое из того, что было им сказано, сходно с событиями в Украине, поэтому после вторжения россии интерес к его словам увеличился.

В интервью украинскому журналисту Немцов рассказывал о том, в чем цель путина и за что он мстит Украине.

Он еще тогда, в середине 10-х называл путина диктатором и рассказывал про его упоенность властью. Политик отмечал, что путин действует без глобальной стратегии и мечтает только о пожизненном сохранении власти. Немцов считал, что это плохо не только для россии, но и для Украины и всего мира.

Украине он не мог простить того, что граждане свергли власть Януковича и боялся того же в отношении себя.

"Он вам мстит за ваш европейский выбор. Потому он вам, конечно, желает зла глобально", — говорил Немцов предсказывая, что путин будет ждать удобного момента для "гадости".

Немцов также предсказал и теперешнее состояние путина, сказав семь лет назад, что тот будет "деградировать, маразмировать, становиться еще более жестоким, еще более аморальным".

Остановить его смогут, по мнению Немцова, не санкции и не Украина, а русский народ, который даст отпор. Для этого люди должны понять, что ими правит русофоб, который ведет страну к кризису и изоляции.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии отключают социальные сети, а из страны уходят крупные компании.