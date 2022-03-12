Як зупинити путіна і за що він мстить Україні: пророцтво Бориса Нємцова

Слова Нємцова багато хто вважає пророчими

Російський політичний діяч Борис Нємцов, якого вбили у 2015, ще до своєї смерті багато критикував кривавого диктатора володимира путіна та багато говорив про його плани. Зазначимо, що багато з того, що було їм сказано, подібне до подій в Україні, тому після вторгнення росії інтерес до його слів збільшився.

В інтерв’ю українському журналісту Нємцов розповідав про те, в чому мета путіна та за що він мстить Україні.

Він ще тоді, у середині 10-х називав путіна диктатором і розповідав про його упоенність владою. Політик зазначав, що путін діє без глобальної стратегії та мріє лише про довічне збереження влади. Нємцов вважав, що це погано не лише для росії, а й для України та всього світу.

Україні він не міг вибачити того, що громадяни повалили владу Януковича і боявся того ж таки щодо себе. "Він вам мститься за ваш європейський вибір. Тому він вам, звичайно, бажає зла глобально", — говорив Нємцов, передбачаючи, що путін чекатиме зручного моменту для "гидоти".

Нємцов також передбачив і теперішній стан путіна, сказавши сім років тому, що той "деградуватиме, маразмуватиме, ставатиме ще більш жорстоким, ще більш аморальним".

Зупинити його зможуть, на думку Нємцова, не санкції та не Україна, а російський народ, який дасть відсіч. Для цього люди повинні зрозуміти, що ними керує русофоб, що веде країну до кризи та ізоляції.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії відключають соціальні мережі, а з країни йдуть великі компанії.