Росіяни зненавидять путіна, він повторить долю Гітлера: у мережі знайшли пророцтво Бориса Нємцова

Свого часу Нємцов активно підтримував Україну

З самого початку російського вторгнення в Україну багато хто активно згадує висловлювання опозиційного політика Росії Бориса Нємцова, який був знищений путінським кривавим режимом у 2015 році. Так, серед іншого Нємцов пророкував кривавому диктатору повторення долі Адольфа Гітлера.

Аудіозаписом з такими умовами виводу батька поділилася в соцмережі Twitter дочка політика Жанна Нємцова.

За її словами, головне завдання російської опозиції у будь-який час, а тим більше зараз — доносити правду населенню. І її батько, схоже, займається цим навіть після трагічної загибелі.

"Все це відразу, відразу — підкреслюю, розгорнеться на 180 градусів, як будь-яка тоталітарна брехня, — говорить на записі семирічної давності Нємцов. — У 30-ті роки німецький народ був зачарований Гітлером, а зараз Гітлера ненавидять. Ось те ж саме буде з Путіним".

Додамо, що саме відео було знято 26 лютого 2015 року.

Зазначимо, що поки що говорити про прозріння росіян не доводиться. Все тому, що, за словами психіатра Євгена Воронкова, цей народ є дуже пасивним і піклується винятково про свої проблеми. Він оцінює їх з погляду того, що все останнє десятиліття більша частина російських громадян спокійно заплющувала очі на всі злочини путінської влади.

При цьому глава українського Міноборони вважає, що частина росіян уже починає прозрівати і це саме завдяки наслідкам війни з Україною.