Росіяни залякані до тремтіння та проносу, а розплачуються українці — психіатр

Війна, яку з собою принесли кремлівські солдати, має лише один плюс — повне порятунок від "руского міра"

Росіяни, мовчки зносячи знущання своєї влади протягом десятків років, перетворилися на боягузливу, але при цьому зарозумілу націю. Війна в Україні, яка триває вже десятий день, чудово показує, наскільки багато малодушності у жителів сусідньої країни, котрі так люблять називати українців "братами".

Своїми спостереженнями поділився відомий київський психіатр Євгеній Воронков на особистій сторінці в Instagram.

На його думку, більшість російських громадян — "амебно пасивні". Їм головне, щоб було тепло і хоча б трохи ситно. На все інше, що відбувається навколо, вони воліють заплющувати очі.

"Звичайно, є дуже багато розумних, зрячих і чесних людей у цій великій країні, які здогадуються, що діється насправді, і не вірять у "нацистів" та іншу пропагандистську нісенітницю, але вже мінімум років десять покірно погоджуються на беззмінну владу і духовне рабство", — пояснює Воронков.

За таку позицію тепер доводиться платити надто високу ціну українцям.

"Вони віддали перевагу безправ’ю і малодушності, страху і мовчанню, яке від них вимагала купка антиморальних злочинних потвор в обмін на душу, — зазначає психіатр. 3 Угода успішно відбулася, а розплачуємося ні за хр*н собачий, на жаль, ми, й змушені десятками тисяч класти в землю ваших солдатів і "офіцерів", та й самим гинути. Надії на вас замало — залякані до проносу і тремтіння в колінах, і волієте померти в неволі та безчестя. Мабуть, так тому і бути".

Фахівець наголошує, що насправді не всі росіяни настільки пропащі. Проте таким людям доведеться повністю відчути, що таке національна ганьба. Найбільше дістанеться місцевій інтелігенції, яка, найімовірніше, здебільшого втече за кордон. Якщо встигне обдурити путінський "дозор".

"Шкода, що набагато важливіше стало знищувати вашу смердючу і убогу армію на споконвічно своїй землі, правда з надією на звільнення від поганого "руского міра", — резюмує Євген Воронков. — Але тільки свій "мир" ви вже давно і незворотно втратили" .

Нагадаємо, що за десять днів запеклих військових дій на території України російські нацисти втратили близько 10 тисяч осіб особового складу. Втрати техніки трохи менші, проте вони все одно підкошують загальний добробут армії.

А ось моральний дух, на думку міністра оборони Олексія Резнікова, у противників упав нижче за нуль. Тому сприяє жорстка відсіч українців та багато загиблих побратимів окупантів.