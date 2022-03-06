До росіян приходить прозріння: Резніков про хід війни

Влада стверджує, що окупанти отримали "по зубах" на найбільш стратегічних для них напрямках

Українці сміливо дають відсіч російському ворожому війську вже одинадцятий день поспіль. Зараз вся країна знаходиться на "військових рейках", намагаючись максимально не зупиняти виробництво і підтримувати своїх.

Про це у свіжому ранковому зведенні розповів глава Міноборони Олексій Резніков.

"Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю, — зазначив чиновник. — Щоб боротися, країна має працювати, кожен на своєму місці".

Також він закликав вимушених біженців якомога влаштовуватися на роботу в місті, де вони влаштовуються на якийсь час. Ця допомога буде незамінною для держави.

За словами міністра оборони, поки ситуація на лінії фронту вельми контрольована. При цьому зазначає — українська армія теж несе втрати, але за кожного героя росії доведеться відповісти сповна.

"Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько", — переконаний Резніков.

Зокрема, він додає, що серед російських окупантів зростає невдоволення, подекуди вони відмовляються від виконання злочинних наказів.

"До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів", — пояснює чиновник.

Наостанок очільник Міноборони підкреслив, що влада намагається зробити все можливе, аби вивезти людей із населених пунктів, які перебувають в облозі, працює над створенням "зелених коридорів".

Так, наприклад, опівдні 6 березня має розпочатися евакуація із Маріуполя. Це буде можливим, якщо противник не порушить режиму тиші, як це вже було напередодні.

Також "Телеграф" писав про те, які втрати має російська нацистська армія за останні десять днів.