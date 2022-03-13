Иран нанес ракетный удар по Ираку: подробности (фото, видео)

Данных о пострадавших не поступало, однако были повреждены несколько зданий

Эрбиль, город на севере Ирака, подвергся массированному ракетному обстрелу. Часть из снарядов упали неподалеку от консульства США.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что удар наносился иранскими ракетами Fateh-110, которые повредили офисные здания и студию местного новостного канала.

О погибших и пострадавших пока информации нет.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что в настоящее время непонятно было ли целью обстрела американское консульство в городе или же местный аэропорт.

Также пока непонятно, кто именно ответственный за ракетную атаку, однако издание Jerusalem Post указывает, что накануне Иран пригрозил отомстить за гибель двух бойцов элитного подразделения КСИР после предполагаемого израильского авиаудара в Сирии.

Как сообщалось ранее российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Свято-Успенской Святогорской Лавре, что в Донецкой области. Бомба попала в ту часть здания, где как раз находились беженцы.

А в Киевской области они подвергли обстрелу эвакуационную колонну из села Перемога, которая пыталась выехать по "зеленому коридору". В результате погибли шесть взрослых и один ребенок.