Россияне подвергли бомбардировке Святогорскую лавру (фото, видео)

Оккупанты подвергли храм бомбардировке.

В городе Святогорск, что в Донецкой области, под обстрелы российских оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская Лавра, принадлежащая УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщили подписчики "Телеграфа"

Известно, что храм пострадал в результате авиаудара поздно вечером в субботу, а бомба попала в ту часть здания, где как раз находились беженцы.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, 12 марта оккупационные войска отличились рядом зверств против мирных жителей Украины.

Так в Киевской области они подвергли обстрелу эвакуационную колонну из села Перемога, которая пыталась выехать по "зеленому коридору". В результате погибли шесть взрослых и один ребенок.

А в Запорожской области танк оккупантов переехал "Таврию" в которой находилась семья с ребенком. Мужчина и женщина погибли сразу, а ребенок умер вследствие пожара в автомобиле.

Стоит отметить, что в Буче на территории одной из церквей провели массовые похороны погибших после обстрелов города российскими оккупантами. Там в братской могиле было похоронено 67 мирных жителей, часть из которых так и не опознали.

Вместе с тем СБУ получила информацию, что оккупантам дали приказ убивать всех украинцев, включая мирных жителей и даже детей.