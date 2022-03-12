Танк оккупантов раздавил машину с ребенком внутри: видео с места трагедии

Утверждается, что несовершеннолетний ребенок сгорел заживо

В субботу, 12 марта, на 17-й день российско-украинской войны в полиции Запорожской области рассказали о трагедии, которая произошла на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, российские захватчики переехали "Таврию". Транспортное средство с гражданскими, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в горящей автомашине заживо.

Сейчас полиция устанавливает личности всех погибших. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области возбуждено уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч. 2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Тем временем Владимир Зеленский пролил свет на ситуацию с мэром Мелитополя Иваном Федоровым, которого 11 марта похитили российские оккупанты. По словам президента, Федорова пытают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. Президент Украины Владимир Зеленский после обстрелов по станции в Энергодаре призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.