Росіяни бомбардували Святогірську лавру (фото, відео)

Окупанти піддали храм бомбардуванню.

У місті Святогірськ, що на Донеччині, під обстріли російських окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська Лавра, що належить УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомили підписники "Телеграфа"

Відомо, що храм постраждав внаслідок авіаудару пізно ввечері в суботу, а бомба потрапила в ту частину будівлі, де якраз були біженці.

Інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

Як повідомлялося раніше, 12 березня окупаційні війська відзначилися низкою звірств проти мирних жителів України.

Так у Київській області вони обстріляли евакуаційну колону із села Перемога, яка намагалася виїхати по "зеленому коридору". В результаті загинули шість дорослих та одна дитина.

А в Запорізькій області танк окупантів переїхав "Таврію", в якій знаходилася сім’я з дитиною. Чоловік і жінка загинули одразу, а дитина померла внаслідок пожежі в автомобілі.

Варто зазначити, що в Бучі на території однієї з церков провели масові похорони загиблих після обстрілу міста російськими окупантами. Там у братській могилі було поховано 67 мирних жителів, частина з яких так і не впізнали.

Водночас СБУ отримала інформацію, що окупантам наказали вбивати всіх українців, включаючи мирних жителів і навіть дітей.