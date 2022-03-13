Росіяни бомбардували Святогірську лавру (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2477
Окупанти піддали храм бомбардуванню.
У місті Святогірськ, що на Донеччині, під обстріли російських окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська Лавра, що належить УПЦ Московського патріархату.
Про це повідомили підписники "Телеграфа"
Відомо, що храм постраждав внаслідок авіаудару пізно ввечері в суботу, а бомба потрапила в ту частину будівлі, де якраз були біженці.
Інформації про загиблих та постраждалих не надходило.
Як повідомлялося раніше, 12 березня окупаційні війська відзначилися низкою звірств проти мирних жителів України.
Так у Київській області вони обстріляли евакуаційну колону із села Перемога, яка намагалася виїхати по "зеленому коридору". В результаті загинули шість дорослих та одна дитина.
А в Запорізькій області танк окупантів переїхав "Таврію", в якій знаходилася сім’я з дитиною. Чоловік і жінка загинули одразу, а дитина померла внаслідок пожежі в автомобілі.
Варто зазначити, що в Бучі на території однієї з церков провели масові похорони загиблих після обстрілу міста російськими окупантами. Там у братській могилі було поховано 67 мирних жителів, частина з яких так і не впізнали.
Водночас СБУ отримала інформацію, що окупантам наказали вбивати всіх українців, включаючи мирних жителів і навіть дітей.
- Дата публікації
-
- Категорія
-