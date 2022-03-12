російські нацисти розстріляли колону з дітьми та жінками: що відомо

Окупанти вбивають мирних мешканців.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про варварський злочин росіян. 11 березня на Київщині окупанти розстріляли колону мирних жителів (дітей та жінок), які намагалися евакуюватися за узгодженим "зеленим" коридором.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За інформацією джерела, результатом цього звірячого вчинку росіян стала загибель сімох людей, у тому числі однієї дитини. Точна кількість поранених наразі невідома. Повідомляється, що рашисти атакували колону жінок та дітей, які намагалися евакуюватись із села Перемога (Баришівський район Київської області) у бік села Гостролуччя того ж району. Після розстрілу колони загарбники наказали жителям, що залишилися, повернутися в село Перемога і тепер тримають їх у заручниках. Зв’язок із селом практично відсутній, неможливо відправити туди медичну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема четверта Женевська конвенція "Про захист цивільного населення під час війни". Відповідно до цих норм, умисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях, прирівнюються до військового злочину", — зазначили в ГУР.

Раніше повідомлялося про звірячий злочин росіян у Запорізькій області.