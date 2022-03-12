Танк окупантів розчавив машину з дитиною всередині: відео з місця трагедії

Стверджується, що неповнолітня дитина згоріла живцем

У суботу, 12 березня, на 17-й день російсько-української війни в поліції Запорізької області розповіли про трагедію, що сталася на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, російські загарбники переїхали "Таврію". Транспортний засіб з цивільними, які намагалися виїхати з небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик, який згорів у палаючій машині живцем.

Наразі поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч. 2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Тим часом Володимир Зеленський пролив світло на ситуацію із мером Мелітополя Іваном Федоровим, якого 11 березня викрали російські окупанти. За словами президента, Федорова катують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією. Президент України Володимир Зеленський після обстрілу станції в Енергодарі закликав європейських лідерів зупинити російське вторгнення і не допустити повторення подій Чорнобиля.