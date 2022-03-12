российские нацисты расстреляли колонну с детьми и женщинами: что известно

Оккупанты убивают мирных жителей.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о варварском преступлении россиян. 11 марта в Киевской области оккупанты расстреляли колонну мирных жителей (детей и женщин), которые пытались эвакуироваться по согласованному "зеленому" коридору.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По информации источника, результатом этого зверского поступка россиян стала гибель семерых людей, в том числе одного ребенка. Точное количество раненых пока неизвестно. Сообщается, что рашисты атаковали колону женщин и детей, которые пытались эвакуироваться из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье того же района. После расстрела колоны захватчики приказали оставшимся жителям вернуться в село Перемога и теперь держат их в заложниках. Связь с селом практически отсутствует, невозможно отправить туда медицинскую и гуманитарную помощь.

"Напомним, что вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права, в частности, Четвертая Женевская конвенция "О защите гражданского населения во время войны". Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось о зверском преступлении россиян в Запорожской области.