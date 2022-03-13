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Іран завдав ракетного удару по Іраку: подробиці (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ербіль зазнав ракетного удару Новина оновлена 13 березня 2022, 03:22
Ербіль зазнав ракетного удару

Даних про постраждалих не надходило, однак було пошкоджено кілька будівель

Ербіль, місто на півночі Іраку, зазнало масованого ракетного обстрілу. Частина зі снарядів упала неподалік консульства США.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Зазначається, що удар завдавався іранськими ракетами Fateh-110, які пошкодили офісні будівлі та студію місцевого каналу новин.

Про загиблих та постраждалих поки що інформації немає.

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що в цей час незрозуміло, чи було ціллю обстрілу американське консульство в місті або ж місцевий аеропорт.

Також поки що незрозуміло, хто саме відповідальний за ракетну атаку, проте видання Jerusalem Post вказує, що напередодні Іран пригрозив помститися за загибель двох бійців елітного підрозділу КВІР після можливого ізраїльського авіаудару в Сирії.

Як повідомлялося раніше, російські окупаційні війська завдали авіаудару по Свято-Успенській Святогірській Лаврі, що в Донецькій області. Бомба потрапила в ту частину будівлі, де якраз були біженці.

А в Київській області вони обстріляли евакуаційну колону з села Перемога, яка намагалася виїхати по "зеленому коридору". В результаті загинули шість дорослих та одна дитина.

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#США #Іран #Ірак
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