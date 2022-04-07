Укр

Пошел за Лениным: в Украине демонтировали памятник Пушкину (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Бюст русского поэта Пушкина Новость обновлена 07 апреля 2022, 14:08
Бюст русского поэта Пушкина

В украинских городах начали избавляться от российско-имперского прошлого

В городе Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Решение по сносу бюста было принято в рамках дерусификации из-за военной агрессии россии во время заседания исполкома.

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Указанную информацию в четверг, 7 апреля, обнародовали на официальной странице Мукачевского городского совета в соцсети.

"Мукачево теряет свое российско-имперское прошлое. На заседании исполкома было принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения. Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией россии против Украины", — отмечается в текст публикации.

Кроме бюста русского поэта Пушкина, в городе демонтировали мемориальную доску, расположенную на здании общеобразовательной школы №1. Именно это учебное заведение ранее отказалось от присвоенного имени А.С. Пушкина.

Теперь хранение демонтированных памятных знаков возложено на одно из коммунальных предприятий населенного пункта.

Демонтаж памятника Александру Пушкину
Демонтаж памятника Александру Пушкину

"В настоящее время в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета продолжается процедура отклонения ранее присвоенного наименования юридического лица", — отмечается в тексте сообщения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине зарегистрировали законопроект, в рамках которого планируется полный запрет любых названий городов, улиц и других топонимов, связанных с россией и россиянами. В этот список вошли даже поэты и писатели.

Теги:
#Памятник #Пушкин #Мукачево #Городской совет
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