Пошел за Лениным: в Украине демонтировали памятник Пушкину (фото)
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В украинских городах начали избавляться от российско-имперского прошлого
В городе Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Решение по сносу бюста было принято в рамках дерусификации из-за военной агрессии россии во время заседания исполкома.
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Указанную информацию в четверг, 7 апреля, обнародовали на официальной странице Мукачевского городского совета в соцсети.
"Мукачево теряет свое российско-имперское прошлое. На заседании исполкома было принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения. Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией россии против Украины", — отмечается в текст публикации.
Кроме бюста русского поэта Пушкина, в городе демонтировали мемориальную доску, расположенную на здании общеобразовательной школы №1. Именно это учебное заведение ранее отказалось от присвоенного имени А.С. Пушкина.
Теперь хранение демонтированных памятных знаков возложено на одно из коммунальных предприятий населенного пункта.
"В настоящее время в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета продолжается процедура отклонения ранее присвоенного наименования юридического лица", — отмечается в тексте сообщения.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине зарегистрировали законопроект, в рамках которого планируется полный запрет любых названий городов, улиц и других топонимов, связанных с россией и россиянами. В этот список вошли даже поэты и писатели.
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