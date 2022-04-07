Панику отставить: Филатов объяснил нашумевший призыв эвакуироваться из Днепра

Филатов подчеркнул, что имел ввиду лишь то, что во время войны женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах

Мэр Днепра Борис Филатов, который ранее посоветовал жителям эвакуироваться в сторону западных областей Украины, объяснил свой призыв. По его словам, речи ни о какой немедленной эвакуации не идет. Он лишь повторил свои слова о том, что во время военных действий женщинам, детям и старикам лучше находиться в более безопасных местах.

Новое обращение он опубликовал на своей странице в Фейсбук.

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"Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций. Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях. Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё личное мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах. Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины. Я говорил об этом 100 раз", — подчеркнул Филатов.

Что сейчас происходит в Днепре?

По состоянию на 7 апреля российские военные множество раз уже пытались пробиться на территорию Днепропетровской области, однако до сих пор не смогли этого сделать.

Днепр, Павлоград, Новомосковск, Зеленодольск и некоторые другие населенные пункты уже были под разномастными обстрелами, но серьезных потерь пока удается избегать, и, более того, даже отгонять оккупантов от границ области.

Как сообщал "Телеграф", ночью 6 апреля россияне ударили по нефтебазе под Днепром, был огромный пожар.