Советник руководителя ОП Украины призвал москву снизить градус вражды

Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем российские военные.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам советника, пропагандисты рф годами растили в своем медиапространстве ненависть к Украине и ее жителям.

"Теперь российский зритель хочет чужой крови и не принимает отговорок. Если москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды", — предупредил Подоляк.

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Стоить добавить, что российские телеведущие продолжают доказывать свой непрофессионализм, как это было недавно с пропагандистом Соловьевым, "эксперты" которого уверенно заявили, что знаменитая Чернобаевка находится где-то под Киевом.

Недавно российская телеведущая Ольга Скабеева сказала о том, что россия хочет захватить свободную Украину, а не "освободить от нацистов", как говорят россиянам в верхушке кремля.