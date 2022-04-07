Укр

У Зеленского дали понять, что кремлю пора "прикрутить" пропаганду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
435
Российские пропагандисты Новость обновлена 07 апреля 2022, 16:44
Российские пропагандисты

Советник руководителя ОП Украины призвал москву снизить градус вражды

Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем российские военные.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам советника, пропагандисты рф годами растили в своем медиапространстве ненависть к Украине и ее жителям.

"Теперь российский зритель хочет чужой крови и не принимает отговорок. Если москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды", — предупредил Подоляк.

Стоить добавить, что российские телеведущие продолжают доказывать свой непрофессионализм, как это было недавно с пропагандистом Соловьевым, "эксперты" которого уверенно заявили, что знаменитая Чернобаевка находится где-то под Киевом.

Недавно российская телеведущая Ольга Скабеева сказала о том, что россия хочет захватить свободную Украину, а не "освободить от нацистов", как говорят россиянам в верхушке кремля.

Теги:
#Украина #Кремль #Россия #Война #Пропагандисты #Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Украина
У Зеленского отфутболили лаврова с его новыми претензиями
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского отфутболили лаврова с его новыми претензиями
Дата публикации
Категория
александр лукашенко
Лукашенко сделал заявление о спецоперации Беларуси в Украине
Дата публикации
Категория
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер
Европарламент поддержал полный отказ от российских нефти и газа
Дата публикации
Категория
Украина получит ленд-лиз из США
США запускают ленд-лиз для Украины: что это значит и нужно ли будет платить за оружие
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 7 апреля
Война — день 43: россия продолжает атаковать Украину и убивать украинцев, но несет потери от ВСУ и получает новые санкции