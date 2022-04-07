Найдено важнейшее доказательство, что геноцид в Буче устроили именно войска рф: опубликовано видео

Появились доказательства того, что убийства в Буче были устроены россиянами

В сеть попали видеозаписи, которые подтверждают, что убийства мирных жителей в Буче (Киевская область) произошли, когда там находились российские войска.

Соответствующие кадры, которыми поделилась Медуза, были сняты в период с 23 по 30 марта, о чем свидетельствуют метаданные видеозаписей.

Издание отмечает, что на кадрах можно увидеть тела убитых людей на ул. Яблонской и на соседних улицах. Журналисты нашли геолокацию мест расположения тел и выяснили, что она совпадает с кадрами, которые засняли украинские полицейские и журналисты, после вывода оттуда российских военных.

"Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на одной из записей можно увидеть технику российских десантников, а также военных, которые все это время находились в нескольких десятках метров от убитых цивильных.

Отмечается, что до сих пор главным доказательством убийств мирных граждан в Буче были спутниковые снимки Maxar, однако российские пропагандисты утверждали, что их сняли 1 апреля, в то время, как российские войска покинули город 30 марта.

Издание также отмечает, что кроме хорошо заметной боевой техники, которой нет на вооружении украинской армии и метаданных, дату съемки подтверждает астрономический анализ теней, который указывает, что первое видео с убитыми не могло быть снято позже 26 марта.

Как сообщалось ранее, 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск, после этого миру показали следствия пребывания там российских войск и многочисленные тела убитых мирных граждан.

В россии же сразу после этого начали заявлять о том, что тела убитых это якобы "постановка" Украины.