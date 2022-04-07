Евросоюз откажется от российского угля, но не сейчас: Reuters озвучило сроки

Запрет ввели на месяц позже, чем предлагалось.

ЕС переносит полный запрет на импорт российского угля на один месяц до середины августа в новом пакете санкций

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

"Представители Европейского Союза должны одобрить в четверг, 7 апреля, запрет на российский уголь, который вступит в силу с середины августа. На отсрочке эмбарго настаивала Германия", — сказано в сообщении.

Прекращение импорта ЕС российского угля является краеугольной мерой в пятом пакете санкций против россии, которую Комиссия ЕС предложила 5 апреля в ответ на Бучанскую резню, которую устроили россияне в Киевской области.

Отметим, что еще 6 апреля политики Евросоюза не сумели согласовать анонсированный новый пакет санкций против россии и договориться о запрете импорта российского угля. 7 апреля дискуссии продолжились, было принято решение, согласно которому российские компании фактически смогут экспортировать уголь в ЕС до середины августа в соответствии с действующими контрактами.

Нефть и газ, которые представляют собой гораздо больший импорт из Москвы, по-прежнему остаются нетронутыми.

Напомним, что США ввели новый пакет санкций против россии. Ограничения затронут дочерей путина и лаврова, а также мишустина и медведева.