Укр

Евросоюз не смог согласовать новые санкции против россии - Reuters

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Флаг Европейского Союза Новость обновлена 06 апреля 2022, 18:43
Флаг Европейского Союза

Европейские политики опасаются за свою экономику.

В среду, 6 апреля, на 42-й день полномасштабного вторжения рф в Украину политики Евросоюза не сумели согласовать новый пакет санкций против россии и договориться о запрете импорта российского угля.

Об этом сообщает reuters.

Сообщается, что дипломаты Европейского Союза не смогли утвердить новые санкции против россии, предложенные Европейской комиссией, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на существующие контракты.

Во вторник исполнительный орган ЕС предложил запретить импорт всех видов угля из рф в рамках более широкого пакета мер, которые еще больше ограничат торговлю с Москвой. Санкции должны быть одобрены правительствами ЕС, но на встрече представителей в среду были высказаны опасения, сообщили Reuters три источника, знакомые с ходом переговоров. Сообщается, что дипломаты продолжат дискуссии на єту тему в четверг.

Кроме того, в среду Великая Британия приняла новый пакет санкции против рф. В частности санкции касаются Бориса Ротенберга, главы Газпромбанка Андрея Акимова, совладельца Новотека Леонида Михельсона и основного владельца Акрона Вячеслава Кантора.

Напомним, 6 апреля США ввели новый пакет санкций против россии. Ограничения затронут дочерей путина и лаврова, а также мишустина и медведева.

Теги:
#Россия #Евросоюз
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