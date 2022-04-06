Евросоюз не смог согласовать новые санкции против россии - Reuters

Европейские политики опасаются за свою экономику.

В среду, 6 апреля, на 42-й день полномасштабного вторжения рф в Украину политики Евросоюза не сумели согласовать новый пакет санкций против россии и договориться о запрете импорта российского угля.

Об этом сообщает reuters.

Сообщается, что дипломаты Европейского Союза не смогли утвердить новые санкции против россии, предложенные Европейской комиссией, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на существующие контракты.

Во вторник исполнительный орган ЕС предложил запретить импорт всех видов угля из рф в рамках более широкого пакета мер, которые еще больше ограничат торговлю с Москвой. Санкции должны быть одобрены правительствами ЕС, но на встрече представителей в среду были высказаны опасения, сообщили Reuters три источника, знакомые с ходом переговоров. Сообщается, что дипломаты продолжат дискуссии на єту тему в четверг.

Читайте также: Категория Украина Мобилизация в Украине продолжается: что будет за неявку Планирование дальнейших мобилизационных мероприятий в Украине зависит от развития ситуации на линии столкновения

Кроме того, в среду Великая Британия приняла новый пакет санкции против рф. В частности санкции касаются Бориса Ротенберга, главы Газпромбанка Андрея Акимова, совладельца Новотека Леонида Михельсона и основного владельца Акрона Вячеслава Кантора.

Напомним, 6 апреля США ввели новый пакет санкций против россии. Ограничения затронут дочерей путина и лаврова, а также мишустина и медведева.