"лавров – соучастник преступлений": Кулеба сказал, готов ли снова с ним встретиться

Российский министр оправдывает убийства украинских граждан, которые совершает их армия в Украине.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что его российский коллега Сергей Лавров является соучастником всех преступлений, совершаемых российской армией на территории Украины, ведь он их оправдывает. Несмотря на это, Кулеба готов встретиться с Лавровым, чтобы говорить о прекращении войны.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом украинский министр заявил на пресс-конференции с участием глав МИД стран НАТО в Брюсселе 7 апреля.

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Кулеба отметил, что Лавров — это часть путинской системы, и он оправдывал бомбардировки больницы в Мариуполе, военные преступления в Буче и других городах, что делает его соучастником.

"Но я готов встречаться, потому что он официальное лицо, и если это вопрос мира в Украине и прекращение смертей, то я готов встречаться с кем-либо… Я уже однажды с ним встречался в Анталии. У меня нет к нему каких-то особых чувств, которые помешали бы мне с ним встретиться снова, если это необходимо для прекращения войны в Украине", — заявил Дмитрий Кулеба во время выступления в Брюсселе.

Однако, как отметил глава МИД Украины, все комментарии Лаврова сейчас направлены на срыв переговоров, их блокировку, но отнюдь не на их продолжение.

Напоним, что предыдущий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Стамбуле. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – главное в материале "Телеграфа".

По их завершению государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит, чтобы переговоры между Украиной и Россией "двигались эффективным образом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кремле хотят поставить под угрозу мирные переговоры с Украиной из-за того, что российским властям не понравился украинский вариант мирных соглашений.