Война — день 41: мир осуждает россию за резню в Буче, но оккупанты продолжают убивать украинцев

Оперативно о главном за день.

Уже 41-й день украинские военнослужащие отбивают атаки российских оккупантов. За это время нашей армии удалось вытеснить врагов из Киевской области, но россияне не прекратили атак на другие украинские города. Не успел мир оправиться от зверств россиян в Буче, как армия оккупантов приступила к "тихому" террору в Херсоне — люди исчезают, в моргах сотни трупов лежат на полу, а гуманитарную помощь от Украины не пропускают. А в Киевской области нашли еще один город, из которого оккупанты сделали могилу, а трупов там может быть больше, чем в Буче. Тем временем российские СМИ откровенно призывают к массовым репрессиям против украинцев.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 5 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Президент Европейской комиссии и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности планируют приехать в Киев на этой неделе, сообщил премьер-министр Словении Янез Янша.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что 4 апреля в их районе российские войска совершили 1 атаку. Потери врага составили:

личного состава – до 30

танков – 2

БТР – 3

Д-30 – 2

минометных расчетов – 1

00:00 Зеленский опубликовал очередное ночное видеообращение, посвященное российским военным преступникам и неотвратимости наказания для них за совершенные в Украине преступления.

В ООН официально подтвердили гибель 1430 гражданских лиц в Украине в результате развязанной россией войны, еще 2097 ранено. "УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше", — отмечается в сообщении и добавляется, что пока не могут получить информацию из Мариуполя, Волновахи, Изюма, Попасной, Ирпеня и других населенных пунктов Украины.

Издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки из Бучи (Киевская область), доказывающие, что мирные жители были убиты во время оккупации российскими войсками. Тела украинцев начали появляться на улицах города с середины марта, когда Бучу контролировал враг.

Напомним, что информация за 2 апреля доступна в материале: "Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ увольняют Киевщину".

События российско-украинской войны за 3 апреля в публикации: "Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары".

О том, что происходило в Украине 4 апреля, читайте здесь: "Война — день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев".