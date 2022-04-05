Зеленский ответил, считает ли победой возвращение войск рф на позиции 23 февраля

Необходимыми аспектами победы в войне с россией Зеленский также назвал сохранение суверенитета

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возвращение войск рф, которые уже начали отступать на некоторых направлениях, на позиции 23 февраля. По его мнению, это будет победой Украины.

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Такое заявление президент сделал во время телемарафона 5 апреля.

Кроме того, по его словам, необходимыми условиями для победы будут: не потерять суверенитет; не потерять сотни тысяч людей; вернуть Крым и Донбасс под контроль украинской власти.

"Крым — это украинская территория. Может быть лишь отсрочка вопроса возвращения полуострова. Донбасс — наша территория. ОРДЛО для Украины очень важны", — подчеркнул президент Украины.

При этом Зеленский отметил, что стратегия возвращения Донбасса должна быть очень тщательно продумана, в противном случае это может привести к гибели сразу 40-50 тысяч украинских военных.

"Это будет сразу 40-50 тысяч наших, сразу, если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали "вперед". Так не будет. Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", — сказал Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", во время телемарафона 5 апреля Зеленский также сделал неожиданное заявление насчет встречи с путиным. На вопрос журналиста, будет ли он менять свою личную позицию по поводу переговоров с владимиром путиным, Зеленский ответил, что "может случиться, что и не будет встречи". При этом, по словам Зеленского, даже после трагических событий в Буче необходимо продолжать переговоры с рф.