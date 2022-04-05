Защитники Украины превосходят все ожидания: свежие карты боевых действий на 5 апреля
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Отведенные от Киева захватчики вряд ли еще заметно проявят себя на других направлениях
Российские оккупанты после вывода войск из Киевской, Черниговской и Житомирской областей сосредоточили свои усилия в направлении Донбасса, однако не могут добиться там каких-либо заметных успехов.
Об этом можно судить по свежим картам боевых действий, которые "Телеграф" собрал на утро 5 апреля.
По мнению экспертов The Institute for the Study of War, усилия украинских защитников по удержанию Мариуполя превзошли все ожидания, при этом, у оккупантов усиливаются проблемы со снабжением, на фоне чего они не могут продвинуться на Донбассе.
Однако после их отступления с Изюма на харьковском направлении могут начаться битвы за Славянск.
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От отступивших с киевского направления россиян эксперты не ждут эффективности на других направлениях.
На карте хорошо видно, как российские военные отступают из Сумской и Черниговской области:
Ситуация в Рубежном и Попасной Луганской области напряженная:
Украинцы продолжают всеми силами защищать Мариуполь от захватчиков:
На карте аналитиков из DeepState видно, что ситуация на границе Днепропетровской и Херсонской областей продолжает оставаться напряженной:
Как сообщал "Телеграф", за первые 40 дней войны россия потеряла в Украине уже более 18 тысяч единиц личного состава.