Защитники Украины превосходят все ожидания: свежие карты боевых действий на 5 апреля

Отведенные от Киева захватчики вряд ли еще заметно проявят себя на других направлениях

Российские оккупанты после вывода войск из Киевской, Черниговской и Житомирской областей сосредоточили свои усилия в направлении Донбасса, однако не могут добиться там каких-либо заметных успехов.

Об этом можно судить по свежим картам боевых действий, которые "Телеграф" собрал на утро 5 апреля.

По мнению экспертов The Institute for the Study of War, усилия украинских защитников по удержанию Мариуполя превзошли все ожидания, при этом, у оккупантов усиливаются проблемы со снабжением, на фоне чего они не могут продвинуться на Донбассе.

Однако после их отступления с Изюма на харьковском направлении могут начаться битвы за Славянск.

От отступивших с киевского направления россиян эксперты не ждут эффективности на других направлениях.

Киевщина очистилась от оккупантов

На карте хорошо видно, как российские военные отступают из Сумской и Черниговской области:

Карта боевых действий Украина 05.04.2022

Ситуация в Рубежном и Попасной Луганской области напряженная:

Карта боевых действий Луганская область 05.04.2022

Украинцы продолжают всеми силами защищать Мариуполь от захватчиков:

Карта боевых действий Мариуполь 05.04.2022

На карте аналитиков из DeepState видно, что ситуация на границе Днепропетровской и Херсонской областей продолжает оставаться напряженной:

Карта боевых действий Украина 05.04.2022

Как сообщал "Телеграф", за первые 40 дней войны россия потеряла в Украине уже более 18 тысяч единиц личного состава.