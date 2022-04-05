Зеленский сделал неожиданное заявление насчет встречи с путиным

Президент считает, что говорить с россией необходимо, чтобы остановить войну.

После тех преступлений россии, которые начинают открываться в Буче и других украинских городах, где побывала армия рф, Украина не будет отказываться от переговорного процесса

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал он в интервью украинским журналистам, показанным во вторник, 5 апреля, в рамках всеукраинского телемарафона.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам Зеленского, даже после трагических событий в Буче необходимо продолжать переговоры с РФ.

"Проблема "хочется мне или не хочется" (проводить переговоры с рф – ред.) стоять не будет. Вопрос только насколько ты крепким будешь за столом переговоров. А это зависит от важных пунктов. Просто на сегодняшний день сказать "давайте ни о чем сегодня не будем говорить" — позиция самая легкая. Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война россии против Украины, признать, что это геноцид", – сообщил президент.

Он также сказал, что рф должна понести наказания за все, что совершила с украинскими городами и людьми.

"И при всей позиции [Украина должна] найти возможности для того, чтобы встречаться и на этой встрече найти выход из этой ситуации и при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку, а там будет, как будет", — сказал Зеленский.

На вопрос журналиста, будет ли он менять свою личную позицию по поводу переговоров с владимиром путиным, Зеленский ответил, что "может случиться, что и не будет встречи".

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Напомним, что 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между россией и Украиной. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений.