Россия хочет отвлечь внимание от Бучи новым зверством - СБУ

Сценарий антиукраинской провокации готов, пропагандисты рф уже активно его воплощают в жизнь

Не успели украинцы и мировое сообщество переварить трагедию в Буче, как российские военные уже активно готовятся к жестокой провокации в Мариуполе.

Об этом 5 апреля предупредила Служба безопасности Украины.

Силовики объяснили, что жуткие кадры убитых мирных жителей из Бучи под Киевом, которые мир увидел после выхода россиян из города, не на шутку переполошили общественность, и хотя рф всеми способами пыталась снять с себя ответственность, ей никто не поверил, и теперь у пропагандистов первоочередное задание переключить внимание от той трагедии.

Для этого уже разработали сценарии новых фейков, в частности, про преступления, которые якобы совершает Украина в Мариуполе.

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По данным СБУ, оккупанты хотят собрать в одном месте тела убитых ими же жителей Мариуполя (а там, напомним, счет количества жертв агрессии рф уже давно пошел на тысячи), после чего обвинить в смертях Украину.

"Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, будто бы "украинцы используют мирных жителей как живой щит". Хотя это откровенный бред. На самом деле именно русские войска уничтожают мариупольцев", — говорится в сообщении.

Что сейчас происходит в Мариуполе?

Припортовой город Мариуполь с первых дней вторжения россии в Украину находится под огнем, поскольку через него проходит так называемый "сухопутный коридор в Крым", соединяющий по суше оккупированные россией территории Украины.

Карта боевых действий в Мариуполе на сегодня

Мариуполь полностью окружен и ежедневно страдает от обстрелов российских военных, людей хоронят в братских могилах прямо во дворах, в то время как украинские военные не могут пробиться к нему через временно захваченные территории.

Как сообщал "Телеграф", сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что пока не идет речь о военном сценарии деблокировки Мариуполя.