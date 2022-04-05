Укр

Ситуация сложная: Зеленский ответил на вопрос о деблокировке Мариуполя

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Владимир Зеленский разъяснил проблему с Мариуполем Новость обновлена 05 апреля 2022, 11:59
Владимир Зеленский разъяснил проблему с Мариуполем

Ситуация в портовом городе пока крайне сложная

О деблокировке военными Мариуполя, который уже несколько недель страдает в окружении российских оккупантов, пока речи не идет.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в рамках интервью журналистам 5 апреля.

"Это очень сложно, прям очень сложно. Прям на сегодняшний день военная деоккупация Мариуполя сложна. И ребята, которым очень сложно, они это прекрасно знают. Мы реально на контакте почти ежедневно, и им тяжело. Они очень крепкие, это правда, им тяжело. Там разным людям по-разному тяжело", — заявил президент.

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По его словам, подойти к городу сейчас невозможно и оккупанты продолжают блокировать гуманитарные коридоры.

Однако удалось договориться с Турцией, чтобы она кораблями вывезла из порта Бердянска пострадавших и тела убитых в Мариуполе, — сейчас по этому вопросу ждут ответа от кровавого диктатора владимира путина.

Что происходит в Мариуполе?

Стоит заметить, что российские военные напали на Мариуполь еще в первые дни с начала полномасштабного вторжения в Украину, — для них этот населенный пункт имеет стратегическую важность, поскольку через него можно соединить по суше временно оккупированные территории Донбасса с аннексированным Крымом.

Мариуполь окружен и находится под постоянными обстрелами, там почти не осталось целых зданий, а счет погибших уже пошел на тысячи.

Мариуполь страдает в окружении
Мариуполь страдает в окружении
Карта боевых действий Мариуполь 05.04.2022
Карта боевых действий Мариуполь 05.04.2022

Ранее "Телеграф" показывал с воздуха, как выглядит Мариуполь после всех обстрелов оккупантов.

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