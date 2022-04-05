Россияне обстреляли корабль страны ЕС в Мариуполе: подробности

На судне начался пожар, сообщается о раненном члене экипажа

Вечером 4 апреля российские оккупанты во время обстрелов Мариуполя нанесли удар по иностранному сухогрузу, пришвартованному в городском порту.

Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в своем Фейсбук.

По его словам, под удар попал торговый сухогруз "Азбург", ходящий под флагом Доминики. Владельцем судна является Мальта, которая входит в состав ЕС.

Корабль находится на 16-м причале Мариупольского морского порта.

"Капитан судна на 16-м международном канале подал сигнал SOS, экипаж 12 человек, из них 1 женщина. Один член экипажа был ранен, пожар в машинном отделении", — добавил Клименко.

Других деталей пока не сообщалось.

Напомним, Мариуполь с первых дней войны подвергается массированным обстрелам и ракетным ударам со стороны россиян. В городе практически полностью уничтожена инфраструктура, а оставшимся жителям приходится выживать в нечеловеческих условиях. Сколько мирных жителей погибло из-за ударов оккупантов точно не известно, однако не исключено, что счет может идти на тысячи.

Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии "Азов" 4 апреля обнародовали свежие фото того, как выглядит Мариуполь на снимках с воздуха.