Росіяни обстріляли корабель країни ЄС у Маріуполі: подробиці

На судні почалася пожежа, повідомляється про пораненого члена екіпажу

Увечері 4 квітня російські окупанти під час обстрілів Маріуполя завдали удару по іноземному суховантажу, пришвартованому в міському порту.

Про це повідомив головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко у своєму Фейсбуку.

За його словами, під удар потрапив торговий суховантаж "Азбург", що ходить під прапором Домініки. Власником судна є Мальта, яка є членом ЄС.

Корабель знаходиться на 16-му причалі Маріупольського морського порту.

"Капітан судна на 16-му міжнародному каналі подав сигнал SOS, екіпаж 12 людей, з них 1 жінка. Один член екіпажу був поранений, пожежа в машинному відділенні", — додав Клименко.

Інших деталей поки що не повідомлялося.

Нагадаємо, Маріуполь з перших днів війни зазнає масованих обстрілів і ракетних ударів з боку росіян. У місті практично повністю знищена інфраструктура, а жителям, що залишилися, доводиться виживати в нелюдських умовах. Скільки мирних жителів загинуло через удари окупантів точно не відомо, проте не виключено, що рахунок може йти на тисячі.

Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії "Азов" 4 квітня оприлюднили свіжі фото того, як виглядає Маріуполь на знімках із повітря.