Российские самолеты в Европе еще больше ограничат в правах

После раскрытия правды о резне, устроенной российскими оккупантами в Буче и других городах Киевщины, в США заявили о подготовке новых санкций против рф.

Кроме того, как сообщает американский бизнес-канал "CNBC", страны ЕС уже подготовили новый пакет ограничений, который вероятно ограничит лизинг самолетов, авиатоплива, а также импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши.

Как пояснил "Телеграфу" экономический эксперт Александр Охрименко, новые санкции в части лизинга самолетов лишь закрепят существующее положение вещей.

"Новые ограничения будут означать, что российские самолеты не смогут заправляться на территории стран, которые присоединились к санкциям. Но дело в том, что еще в феврале ЕС закрыл небо для российских самолетов, то есть авиация того же "Аэрофлота" просто физически не может появиться в аэропорту страны, которая одобрила санкции. А значит и ни о какой возможности заправки речь не идет уже с февраля", — объяснил эксперт.

Впрочем, это не значит, что россияне не смогут попасть в другие страны, просто им, как и сейчас, придется пересаживаться в самолеты иностранных авиакомпаний или заправляться и летать в страны, которые к санкциям не присоединились.

"Чтобы попасть в Европу россиянам придется лететь в Турцию, или в Египет, там пересаживаться на самолеты из других стран и уже лететь к месту назначения. Для желающих попасть в США придется лететь в Китай и другие страны Азии. Словом, все как и сейчас", — пояснил Охрименко.

Ранее рф фактически украла около 500 самолетов, которые западные компании передали в лизинг россиянам. При помощи Китая на этих самолетах россияне обходят западные санкции, доставляя товары из Поднебесной.