ЄС готує санкційний удар по російській авіації

Російські літаки в Європі ще більше обмежать у правах

Після розкриття правди про різанину, влаштовану російськими окупантами в Бучі та інших містах Київщини, у США заявили про підготовку нових санкцій проти Росії.

Крім того, як повідомляє т американський бізнес-канал "CNBC", країни ЄС вже підготували новий пакет обмежень, який ймовірно обмежить лізинг літаків, авіапалива, а також імпорт та експорт виробів із сталі та предметів розкоші.

Як пояснив "Телеграфу" економічний експерт Олександр Охріменко, нові санкції щодо лізингу літаків лише закріплять існуючий стан речей.

"Нові обмеження означатимуть, що російські літаки не зможуть заправлятися на території країн, які приєдналися до санкцій. Але річ у тому, що ще у лютому ЄС закрив небо для російських літаків, тобто авіація того ж таки "Аерофлоту" просто фізично не може з’явитися в аеропорту країни, яка схвалила санкції. А значить і про жодну можливість заправки не йдеться вже з лютого", — пояснив експерт.

Втім, це не означає, що росіяни не зможуть потрапити до інших країн, просто їм, як і зараз, доведеться пересідати в літаки іноземних авіакомпаній або заправлятися та літати до країн, які до санкцій не приєдналися.

"Щоб потрапити до Європи росіянам доведеться летіти до Туреччини, або до Єгипту, там пересідати на літаки з інших країн і вже звідти летіти до місця призначення. Для бажаючих потрапити до США доведеться летіти до Китаю та інших країн Азії. Словом, все як і зараз", – пояснив Охріменко.

Раніше Росія фактично вкрала близько 500 літаків, які західні компанії передали в лізинг росіянам. За допомогою Китаю на цих літаках росіяни оминають західні санкції, доставляючи товари з Піднебесної.