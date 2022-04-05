Президент Германии унизил путина точным определением

Путина упрекнули в развязной войне и его укрывательстве от нее в бункере.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сотрудничество с Россией стало невозможным. А российского президента Владимира Путина он назвал "бункерным разжигателем войны".

Об этом во вторник, 5 апреля, германский президент заявил в эфире телеканала ZDF.

Штайнмайер отметил, что нормализовать отношения с российской стороной невозможно, пока страну возглавляет Владимир Путин.

"Что касается России, должен вам сказать, что я не знаю", — так он ответил на вопрос о том, возможно ли еще будущее "с" Россией Путина или только "против" ее. Российского президента Штайнмайер назвал "бункерным разжигателем войны". "Я уверен, что возвращения к предшествовавшей статус-кво нормальности в России с Путиным не будет", — подчеркнул он.

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Президент Германии добавил, что западные страны в отношениях с Москвой потерпели множество неудач по нескольким пунктам. В качестве примера Штайнмайер привел тот факт, что Запад не смог интегрировать Россию в европейскую архитектуру безопасности.

"Это горькие итоги, перед которыми мы оказались", — признал германский политик.

Напомним, что накануне Штайнмайер признал, что допускал многие ошибки в отношениях с Россией и кровавым диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, это произошло после того, как его раскритиковали из-за пророссийской позиции. В частности, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что политик несерьезно относится к угрозе, исходящей от путина, даже несмотря на начало вторжения в Украину.

Кроме того, резкой критике подверглись канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал их за то, что те не делают действительно эффективных шагов, чтобы заставить Россию поплатиться за свои преступления против Украины.