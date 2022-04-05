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Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев Новость обновлена 05 апреля 2022, 14:12
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев

Убийства мирного населения в Буче и других городах — это часть плана рф по уничтожению украинской нации

В россии на официальном пропагандистском ресурсе "РИА Новости" вышла статья Тимофея Сергейцева "Что россия должна сделать с Украиной", в которой, по сути, расписан план геноцида украинцев с массой выдуманных определений – "денацификация", "дебандеризация", "деукраинизация" и "деевропеизация". Текст вызвал широкое обсуждение в сети, и на него даже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Что же мечтает сотворить с Украиной страна-террорист россия, развязавшая полномасштабную войну, и как в нашей стране комментируют скандальную статью – в материале "Телеграфа".

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Что россия намерена сделать с Украиной: 7 тезисов о геноциде украинцев

1. "Денацификация"

Во главе "задач" россиян озвучивается пресловутая "денацификация". В тексте привычные для информпространства рф нарративы: Украина называется "бандеровской", врагом, "инструментом Запада по уничтожению россии". "Нацисты", по определению автора, это не только ВСУ и национальные батальоны, а и терроборона. Эта совокупность, заявляется в статье, "причастна к геноциду русского народа", более того, еще и якобы не соблюдает законы и обычаи войны. "Денацифицировать" хотят всё: от правительства и правоохранителей до культуры и образования.

2. Репрессии и цензура

Люди и организации в Украине, которые в рф посчитают "нацистскими", автор призывает ликвидировать и запретить. При этом речь идет и о так называемых пассивных "нацистах" — обычных гражданах, которые считают себя украинцами: их хотят перевоспитать с помощью идеологических репрессий и жесткой цензуры в сферах политики, культуры, образования.

3. "Контроль" в течение как минимум 25 лет

В колонке даже выдвинуты "сроки денацификации" — не менее одно поколение, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в "денацифицированной" среде. Причем считается нужным создать "постоянно действующие органы денацификации" на период 25 лет.

4. Никакой суверенности

Автор открыто пишет: "деацифицируемая" страна не может быть суверенна, а россия, которую он называет "денацифицирующим" государством, не может действовать либерально. Так называемый "крымский сценарий" в отношении всей Украины россия применять не намерена. Автор осмеливается заявить не только о "победе" рф над "киевским режимом", а и о том, что именно россия должна выступить хранителем Нюрнбергского процесса.

5. "Откол" западных областей Украины

По мнению автора, "католическая провинция" — так в статье называют 5 западных областей Украины — вряд ли войдет в состав "пророссийских территорий". Линию отчуждения предлагается "найти опытным путем". За эту черту якобы и отправят ненавистников рф. А если вдруг неподконтрольная россии территория нарушит "требования" – российские военные пойдут на нее с очередной "спецоперацией".

6. Только одна идеология

Отрицается вероятность каких-либо "планов Маршалла" в отношении территорий Украины или же "нейтралитета" в идеологическом и практическом смысле. А те люди и структуры, которые займутся "денацифицированием" украинцев, будут опираться на прямую силовую и организационную поддержку россии.

6. "Деукраинизация"

Автор утверждает, что название нашей страны – Украина — "не может быть сохранено". Взамен речь идет о "народных республиках". Все это подвязано под понятие некой "деукраинизации", которая определяется как "отказ от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии".

7. "Деевропеизация"

По словам автора, Украина, в отличие от Грузии и стран Прибалтики, "невозможна в качестве национального государства", попытки построить которое якобы "закономерно приводят к нацизму". И автору мало "дебандеризации" Украины, он ратует еще и за "деевропеизацию". В статье не скрывают, что союзников по "денацификации Украины" у россии не будет. "Это сугубо русское дело": пишет автор.

Добавим, что автор данного опуса ранее отличился текстами о том, "какая Украина не нужна (россии — Ред.)" и "кого США назначают на роль мирового зла", а еще о "неудачах англосаксонской гегемонии и перспективах российского суверенитета". Более того, некоторое время он трудился в Украине как политтехнолог и кинематографист.

Реакция на скандальный текст в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что скандальная статья о намерениях россии – доказательство для будущего трибунала против российских военных преступников. Гарант отметил, что в статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами. Зеленский добавил, что, по сути, россия открыто приветствует уничтожение нашего народа.

"Они даже не прячутся и открыто говорят о цели вторжения на территорию Украины, — заявил украинский президент. — Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они сделали бы то, что сделали в Буче – но на всей территории Украины".

На статью Сергейцева отреагировали украинские журналисты и лидеры мнений. Так, телеведущая Наталья Влащенко заявила о "коллективном рте путина", журналистка "Цензора" Татьяна Николаенко об открытой пропаганде фашизма, а политобозреватель Денис Казанский – обоснованиях "необходимого" этноцида.

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А вот украинский политолог Алексей Голобуцкий не увидел в статье Сергейцева никакой сенсации.

"Кратко и четко изложил основные положения: что все, чего россия хочет от Украины и украинцев, – это уничтожить нас и наше государство. Его коллеги обычно путались в слишком широких объяснениях, с обоснованиями и ссылками… А здесь все однозначно и максимально прозрачно. Никаких разночтений", — говорится в публикации Голобуцкого в Facebook.

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Скрин поста

Также украинцы обратили внимание, что появление российской статьи неслучайно, учитывая вскрывшиеся зверства, устроенные армией путина на Киевщине.

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Кроме того, в сети стали чаще говорить о том, что идти на мирные переговоры с россией касательно войны, все равно что договариваться о гарантиях безопасности с фашистами.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что замглавы Совбеза рф Дмитрий Медведев публично заявил об отрицании "глубинного украинства". Более того, у путина цинично назвали "фейком" бесчинства, которые устроили в Буче, Ирпене и других городах Украины российские военные.

Теги:
#Украина #Россия #Статья
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев
Политика
Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев
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