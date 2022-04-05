У путина заявляют, что "украинство - это фейк"

Политик заявляет о необходимости "построить открытую Евразию"

Замглавы Совбеза рф Дмитрий Медведев оскандалился, заявив, что такого явления, как "глубинное украинство", никогда не существовало, а задачей россии является "изменить сознание части нынешних украинцев". Таким образом кровавую войну, развязанную кремлем, российский политик считает справедливой, а жуткие события в Буче и Ирпене — фейком и провокацией.

Об этом сообщает российский Telegram-канал журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

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Украинскую идентичность, которая создавалась тысячелетиями, в отличии от россии, Медведев называет "всепоглощающей ложью". При этом россия, по его мнению, должна закончить всё те же призрачные "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

"Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока".

Отдельно высказался бывший президент рф и о зверствах российской армии в Буче и других населенных пунктах пригорода Киева. Разумеется, он не признает подобной возможности, считая это также фейком, "вызревшим в циничном воображении украинской пропаганды".

"Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьёй. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому. Вместо того чтобы гордится совместными достижениями предков, с 1991 года на коленке писалась псевдоистория украинской государственности", — резюмировал Медведев.

Отметим, что заявления россии о фейке пытаются оправдать жуткие расправы российских солдат над сотнями мирных украинцев. Так, 2 апреля стало известно, что лишь в братской могиле в Буче находится около 300 расстрелянных украинцев.

Затем стало известно, что из разных населенных пунктов Киевщины, которые были освобождены от рашистской навалы, для идентификации личности было вывезено 410 тел. При этом украинские власти предупреждают — эта цифра не окончательна, ведь правоохранители продолжают поиски погибших.

Европа и США после появления Бучи на обложках западных СМИ начали обсуждать вопрос усиления санкции против рф. Также на 5 апреля запланировано проведение заседания Совбеза ООН по просьбе Украины, на котором будет обсуждаться тема Бучи.