Совбез ООН собирается на заседание из-за ужасов в Буче: что известно

Политики выслушают отчет Украины о зверствах российской армии

Во вторник, 5 апреля, состоится заседание Совета безопасности ООН, о котором запрашивала Украина. На встрече с представителями зарубежных стран официальный Киев хочет рассказать всему миру об ужасах, которых российские войска творили в пригороде Киева — Буче, Ирпене и не только.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на британского посла в ООН Барбару Вудворд.

По ее словам, политики собираются обсудить "накапливающиеся доказательства военных преступлений" российской федерации. Буча — лишь один из примеров подобных зверств.

Заседание должно начаться в 10:00 часов по Нью-Йоркскому времени, то есть в 17:00 по Киеву.

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Добавим, что ранее россии было отказано в созыве заседания Радбеза ООН, которое московские политики надеялись провести 4 апреля. Как известно, в рф отказываются признавать кровавые расправы своих солдат над мирными украинцами, называя все фото- и видеодоказательства зверств "преступными провокациями" украинских "радикалов".

Тем временем только в освобожденной от российских оккупантов Буче были найдены братские могилы, в которых похоронено почти 300 человек из числа мирных жителей, которые были застрелены захватчиками. По словам мэра города Анатолия Федорука, улицы были буквально "усеяны телами".

Отметим, что произошедшее в Буче и других населенных пунктах под Киевом стало поводом для того, дабы Европа задумалась об исключении россии из еще одной важной организации. Вполне вероятно, что Москве вскоре откажут в членстве в Совете ООН по правам человека. По крайней мере, о таком уже заговорили американские чиновники.