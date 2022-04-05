Укр

"Сливал" секреты: топ-прокурора Николаева задержали за работу на оккупантов (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
969
Вероятно размыли лицо Евгения Рябого, - по данным из сети, именно он возглавляет окружную прокуратуру в Николаеве Новость обновлена 05 апреля 2022, 13:58
Вероятно размыли лицо Евгения Рябого, - по данным из сети, именно он возглавляет окружную прокуратуру в Николаеве

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы с возможностью конфискации

Служба безопасности Украины задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры в рамках расследования дела о государственной измене, — его подозревают в работе на российских оккупантов, которые уже несколько недель пытаются пробиться в этом регионе.

Об задержании пресс-служба СБУ проинформировала днем 5 апреля.

Отмечается, что силовики получили аргументированные доказательства, что глава окружной прокуратуры Николаева сотрудничал с российскими спецслужбами через посредника и передавал информацию про:

  • оперативную обстановку в Николаевской области;
  • потери украинской стороны и российских пленных;
  • последствия обстрела Николаева и пароли на блокпостах.

Честные и оперативные новости о войне — в нашем Телеграме

Для задержания преступника СБУ передала прокурору ложные данные о погибших украинских военных, спустя несколько дней после чего те имена "всплыли" у российской стороны.

В ходе обысков изъяли доказательства противоправной деятельности задержанного.

Статьей 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) предусмотрена мера пресечения в виде лишения свободы сроком в 12-15 лет с возможностью конфискации имущества.

СБУ также показала видео, как глава окружной прокуратуры Николаева признается в содеянном на допросе:

Кто возглавляет окружную прокуратуру Николаева?

По данным с сайта Николаевской областной прокуратуры, главным окружным прокурором Николаева является Евгений Рябый.

Скриншот с сайта прокуратуры
Скриншот с сайта прокуратуры

Нам также удалось найти его фото в сети:

Глава окружной прокуратуры Николаева Евгений Рябый
Глава окружной прокуратуры Николаева Евгений Рябый

Как сообщал "Телеграф", ранее российские оккупанты распространили фейк про подготовку к "взятию Николаева за три дня".

Теги:
#СБУ #Николаев #Задержание #Госизмена
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев
Политика
Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев
Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев
Дата публикации
Категория
ЕС пока продолжит покупать газ из рф
ЕС готовит энергетический удар по россии, но отказываться от нефти и газа пока не планирует - Bloomberg
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Переговоры с россией и планы Украины: ключевые тезисы из интервью Зеленского
Дата публикации
Категория
Российских дипломатов подозревают в шпионаже
Еще две европейские страны высылают десятки дипломатов рф
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 5 апреля
Война — день 41: мир осуждает россию за резню в Буче, но оккупанты продолжают убивать украинцев