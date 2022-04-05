"Сливал" секреты: топ-прокурора Николаева задержали за работу на оккупантов (видео)

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы с возможностью конфискации

Служба безопасности Украины задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры в рамках расследования дела о государственной измене, — его подозревают в работе на российских оккупантов, которые уже несколько недель пытаются пробиться в этом регионе.

Об задержании пресс-служба СБУ проинформировала днем 5 апреля.

Отмечается, что силовики получили аргументированные доказательства, что глава окружной прокуратуры Николаева сотрудничал с российскими спецслужбами через посредника и передавал информацию про:

оперативную обстановку в Николаевской области;

потери украинской стороны и российских пленных;

последствия обстрела Николаева и пароли на блокпостах.

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Для задержания преступника СБУ передала прокурору ложные данные о погибших украинских военных, спустя несколько дней после чего те имена "всплыли" у российской стороны.

В ходе обысков изъяли доказательства противоправной деятельности задержанного.

Статьей 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) предусмотрена мера пресечения в виде лишения свободы сроком в 12-15 лет с возможностью конфискации имущества.

СБУ также показала видео, как глава окружной прокуратуры Николаева признается в содеянном на допросе:

Кто возглавляет окружную прокуратуру Николаева?

По данным с сайта Николаевской областной прокуратуры, главным окружным прокурором Николаева является Евгений Рябый.

Скриншот с сайта прокуратуры

Нам также удалось найти его фото в сети:

Глава окружной прокуратуры Николаева Евгений Рябый

Как сообщал "Телеграф", ранее российские оккупанты распространили фейк про подготовку к "взятию Николаева за три дня".