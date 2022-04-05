"Сливал" секреты: топ-прокурора Николаева задержали за работу на оккупантов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 969
Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы с возможностью конфискации
Служба безопасности Украины задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры в рамках расследования дела о государственной измене, — его подозревают в работе на российских оккупантов, которые уже несколько недель пытаются пробиться в этом регионе.
Об задержании пресс-служба СБУ проинформировала днем 5 апреля.
Отмечается, что силовики получили аргументированные доказательства, что глава окружной прокуратуры Николаева сотрудничал с российскими спецслужбами через посредника и передавал информацию про:
- оперативную обстановку в Николаевской области;
- потери украинской стороны и российских пленных;
- последствия обстрела Николаева и пароли на блокпостах.
Честные и оперативные новости о войне — в нашем Телеграме
Для задержания преступника СБУ передала прокурору ложные данные о погибших украинских военных, спустя несколько дней после чего те имена "всплыли" у российской стороны.
В ходе обысков изъяли доказательства противоправной деятельности задержанного.
Статьей 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) предусмотрена мера пресечения в виде лишения свободы сроком в 12-15 лет с возможностью конфискации имущества.
СБУ также показала видео, как глава окружной прокуратуры Николаева признается в содеянном на допросе:
Кто возглавляет окружную прокуратуру Николаева?
По данным с сайта Николаевской областной прокуратуры, главным окружным прокурором Николаева является Евгений Рябый.
Нам также удалось найти его фото в сети:
Как сообщал "Телеграф", ранее российские оккупанты распространили фейк про подготовку к "взятию Николаева за три дня".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-