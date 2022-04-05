Виталий Ким четко развенчал фейк про "взятие Николаева за три дня" (видео)

Оккупанты пытаются заставить украинцев паниковать, но ситуация под контролем

Слухи, что россия в попытках захвата Николаева пригнала сотни танков, — не соответствуют действительности. На самом деле их всего десятки и находятся они далеко от областного центра.

Об этом утром 5 апреля заявил руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким на своем канале в Телеграм.

Отмечается, что накануне в сети стали распространять старое видео с Кимом, снятое еще в его старом кабинете, который был разрушен ракетным ударом по Николаевской ОГА, где говорится о большом количестве военной техники агрессора в области.

"Их там 15-20. Ведутся бои, ни о каких сотнях речи не идет", — подчеркивает Ким.

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Глава Николаевской ОГА объяснил, что россияне пытаются заставить людей паниковать слухами о якобы "захвате Николаева за три дня", как они собирались "взять Киев за три дня" в начале вторжения в Украину, но на самом деле россиян нет даже на подступах к городу.

"Если имеете возможность, выезжать, то выезжайте. Но паника — это то, чего добивается враг. Смотрите на вещи реально, не верьте фейкам, анализируйте", — призывает чиновник.

Что сейчас происходит в Николаеве?

Николаев имеет стратегическое значение для российских оккупантов, поскольку через него лежит путь к Одессе и Приднестровью, где у рф есть еще силы.

Николаев активно дает отпор захватчикам, а Чернобаевка под Херсоном, где дислоцировано много российских военных, уже стала легендой, поскольку там их били уже более десятка раз.

Множество населенных пунктов в Николаевской области уже успешно освободили.

Карта боевых действий Николаев 05.04.2022

Как сообщал "Телеграф", 29 марта россияне ударили ракетой по зданию ОГА в Николаеве, вследствие чего погибли десятки человек, — Ким тогда объяснил, что оккупанты пошли на эту меру, поскольку перестали надеяться на захват города.