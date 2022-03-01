Прошло 5 дней войны. Россияне не взяли ни одного областного центра. Ни одного.

Притом, что собрали 170 тысяч личного состава, 75% своих всех боеспособных частей, даже с дальневосточного округа части передислоцировали. Резервов больше нет.

А говорили, что возьмут Киев за 2 дня и оккупируют Украину за 3.

Совершают животные атаки на жилые массивы. Новый уровень геноцида.

Но! Прошло 5 дней и не взяли ни одного областного центра.