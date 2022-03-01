Укр

Россияне не взяли ни одного облцентра, а говорили, что Киев захватят за 2 дня - Виталий Сыч

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Виталий Сыч Виталий Сыч
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Тот самый "Призрак Киева", на счету которого полтора десятка сбитых самолетов противника Новость обновлена 01 марта 2022, 06:17
Тот самый "Призрак Киева", на счету которого полтора десятка сбитых самолетов противника

Прошло 5 дней войны. Россияне не взяли ни одного областного центра. Ни одного.

Притом, что собрали 170 тысяч личного состава, 75% своих всех боеспособных частей, даже с дальневосточного округа части передислоцировали. Резервов больше нет.

А говорили, что возьмут Киев за 2 дня и оккупируют Украину за 3.

Совершают животные атаки на жилые массивы. Новый уровень геноцида.

Но! Прошло 5 дней и не взяли ни одного областного центра.

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