Появилось видео момента ракетного удара по Николаевской ОГА

Все заняло считанные секунды

В сети опубликовали запись с камер видеонаблюдения, как была проведена ракетная атака по зданию областной государственной администрации в Николаеве 29 марта.

Ролик опубликовал глава ОГА Виталий Ким, сообщает "Телеграф".

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Камеры засняли пролет ракеты и столп дыма, который поднялся после попадания в здание.

"Я так понял, когда я улыбаюсь, — орков это бесит…", — подписал видео чиновник.

Напомним, что вследствие удара по зданию ОГА в центре Николаева строение пробило насквозь и обрушились девять этажей. Десятки людей успели убежать, но остальных завалило.

Виталий Ким считает, что сам факт удара означает, что российские военные отказались от идеи захватить Николаев, поскольку для оккупации нужен центр управления, т.е. облгосадминистрация.

Как сообщал "Телеграф", по последним данным погибло уже три человека, еще 22 пострадали, — поиски продолжаются, из-под завалов еще слышно голоса.