Российских военных, зверствовавших в Буче, возвращают в Украину — разведка

Многие солдаты не хотят ехать обратно, но им угрожают трибуналом

Часть российских военных, которые мародерили и убивали гражданских в пригороде Киева, планируют вернуть на линию фронта в Украину. По данным отечественной разведки, следующим местом пребывания зверствовавших солдат и офицеров может стать харьковское направление.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины 5 апреля.

Речь идет, в первую очередь, о личном составе 64-й мотострелковой бригады, которая входит в 35-ю общевоинскую армию рф. Представители этой бригады возглавляют список тех, кто массово расстреливал жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля, насиловал женщин и грабил магазины, а также дома.

Отдельно в разведке подчеркивают — ротации в подразделении проводить не собираются, и на это есть сразу несколько причин.

Во-первых, их "известность" может еще больше запугать и без того уставшее от постоянных боевых действий местное население. Во-вторых, харьковское направление, куда, вероятней всего, будут брошены остатки бригады, является одним из самых "горячих" на фронте. Украинские военные будут целенаправленно уничтожать всех врагов, пытающихся подобраться к Харькову. Таким образом людей, которые участвовали в зверствах под Киевом, заставят "замолчать", чтобы избежать свидетельствования в судах в будущем.

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Также имеются сведения, что воинское командование российской армии не принимает к рассмотрению рапорты служащих об увольнении. Всем нежелающим возвращаться в Украине угрожают трибуналом.

Отметим, что россия цинично продолжает отрицать причастность своих военных к трагедии в Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевщины. По словам замглавы российского совбеза Дмитрия Медведева, вся эта история является "фейковой" и созревшей в "воображении украинской пропаганды".

При этом иностранные журналисты уже смогли уличить рф во лжи, ведь спутниковые снимки из пригорода Киева доказывают: мирных украинцев убивали именно оккупанты, зашедшие на эту территорию в начале марта.