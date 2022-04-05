Укр

Зеленский выступил на Совбезе ООН: главные заявления

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент Украины Владимир Зеленский Новость обновлена 05 апреля 2022, 18:03
Президент Украины Владимир Зеленский

Во вторник, 5 апреля, состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он сделал ряд важных заявлений по поводу прекращения российско-украинской войны.

Заседание Совбеза транслировалось вживую, передает "Телеграф".

"Украина имеет необходимое моральное право, чтобы предлагать реформу мировой системы безопасности. Мы доказали, что помогаем другим не только в счастье, но и в темные времена. И сейчас мы нуждаемся в решениях от Совета Безопасности для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по поводу ее же агрессии, и тогда сделать все, что можете, чтобы восстановить мир, или покажите, как можно переформатироваться и работать реально ради мира. Или если ваш действующий формат безальтернативный и выхода просто нет, то дальше только самороспуск. Я убежден, что вы способны обойтись без третьего варианта. Мир нужен нам и миру!", — заявил Зеленский.

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Теги:
#Украина #Россия #ООН #Война #Совет Безопасности #Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
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